Кузьмин: Попытка захвата телеканала "112 Украина" - это не простая рейдерская схема, это возвращение 90-х

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

История с попытками захватить канал "112 Украина" уходит корнями очень глубоко. И это не обычная рейдерская схема. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.

Он напомнил, что несколько месяцев назад президент Владимир Зеленский, в своем интервью, прямо заявил о том, что телеканалы ZIK, NewsOne, и "112 Украина" финансируются, якобы, из-за границы.

"Зеленский пообещал всей стране, что скоро будут обнародованы какие-то ужасные факты, и эта история финансирования телеканалов какими-то московскими преступниками плохо закончится. И вот мы видим, что под шум волны СБУ пыталась осуществить рейдерскую схему а-ля 90-ых. В тот период преступники захватывали прибыльные предприятия, и ничего сложного в этих схемах не было. Чаще всего, влиятельный политик или бизнесмен, с коррупционными связями, с достаточным количеством финансов, мог отхапать прибыльное предприятие конкурента, используя для этого бандитов и правоохранительные органы, которые действовали, как бандиты", - отметил Кузьмин.

По его словам, схема была простая: готовились поддельные судебные решения, поддельные учредительные документы, фиктивно менялись в них собственники.

"Потом на предприятие приходила банда вооруженных бойцов, под прикрытием милиции, СБУ или прокуратуры, вышвыривали на улицу руководство предприятия, сажали в кресло руководителей-самозванцев, с поддельными решениями судов, о том, что они теперь собственники. Физически захватывалось предприятие, охрана вышвыривалась на улицу, и вот с этого момента предприятие начинало работать на нового собственника. Собственно, предприятие начинали грабить, потом все это заканчивалось тем, что его распиливали на металлолом, и предприятие уничтожалось таким образом. Мы думали, что 90-е уже закончились, и они никогда не вернутся. И вот мы наблюдаем, в 2020-м году, точно такую же схему, когда СБУ обращается в суд для того, чтобы получить разрешение на арест имущества "112" канала, для того, чтобы впоследствии этот телеканал передать в управление такой себе порошенковской коррупционной помойке под названием АРМА", - отметил нардеп.

Напомним, 6 августа телеканал "112 Украина" заявил о попытке рейдерского захвата со стороны Службы безопасности Украины по заданию президента Владимира Зеленского и назвал такие действия власти абсолютно незаконными.