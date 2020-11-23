Кузьмин: Подделка и использование заведомо поддельных документов — преступление не только по казахским законам, но и по украинским

"Там два украинских "державних діяча" по поддельным документам решили въехать в Казахстан и встретиться с казахским премьером. Учитывая, что в Украине коронавирусом болеет все высшее руководство, включая президента, спикера и министров, казахи попросили у наших справки об отсутствии у них коронавируса. Наши и предоставили. Поддельные. Понятное дело, встреча не состоялась по причине неискоренимой тупости "украинскої офіційної делегації". А извинения украинского премьера за произошедший инцидент казахский премьер не принял.

Как думаете, уволит ли Зеленский всех участников этого скандала с занимаемых должностей за дискредитацию Украины? В помощь президенту публикую своё депутатское обращение — заявление о преступлении. Подделка и использование заведомо поддельных документов — преступление не только по казахским законам, но и по украинским", - отметил политик.