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Кузьмин: Подделка и использование заведомо поддельных документов — преступление не только по казахским законам, но и по украинским

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников
Подделка и использование заведомо поддельных документов — преступление не только по казахским законам, но и по украинским. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин, комментируя инцидент в который попал украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
 
"Там два украинских "державних діяча" по поддельным документам решили въехать в Казахстан и встретиться с казахским премьером. Учитывая, что в Украине коронавирусом болеет все высшее руководство, включая президента, спикера и министров, казахи попросили у наших справки об отсутствии у них коронавируса. Наши и предоставили. Поддельные. Понятное дело, встреча не состоялась по причине неискоренимой тупости "украинскої офіційної делегації". А извинения украинского премьера за произошедший инцидент казахский премьер не принял.
 
Как думаете, уволит ли Зеленский всех участников этого скандала с занимаемых должностей за дискредитацию Украины? В помощь президенту публикую своё депутатское обращение — заявление о преступлении. Подделка и использование заведомо поддельных документов — преступление не только по казахским законам, но и по украинским", - отметил политик.
 
 
При этом Кузьмин добавил: "Неплохо бы нашим чиновникам ликбез юридический провести. Всем без исключения. На всякий случай".
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