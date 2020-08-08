Кузьмин подал заявление в ГБР в отношении сотрудников СБУ во главе с Бакановым, причастных к рейдерской атаке на "112 Украина"

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин обратился в Государственное бюро расследований относительно действий сотрудников Службы безопасности во главе с Иваном Бакановым, причастных к рейдерской атаке на "112 Украина". Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

"06.08.2020 СМИ распространили информацию, что Шевченковский районный суд города Киева отказал Службе безопасности Украины и Офису генерального прокурора в аресте корпоративных прав телеканала "112 Украина" (который неоднократно критиковал действующую власть) и передаче их Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управление активами, полученными от коррупционных и других преступлений", – говорится в обращении депутата.

Там отмечено, что анализ опубликованных в СМИ, в соцсетях и сети Интернет материалов прямо указывает на то, что должностными лицами СБУ совершен ряд действий, которые могут свидетельствовать о реализации властью в лице президента Украины Зеленского В. А., руководителя Офиса президента Украины Ермака А. Б., главы СБУ Баканова И. Г. кампании по травле оппозиционного и не подконтрольного властям средства массовой информации (канала "112 Украина"). Попытка рейдерского захвата СМИ является частью кампании по борьбе со свободой слова в Украине, подчеркивает Кузьмин.

"Таким образом, отдельные представители и должностные лица СБУ, вмешавшись в корпоративный спор по телеканалу "112 Украина", вышли за рамки предоставленных законом полномочий и совершили преступление.

Попытка рейдерского захвата СМИ и имущества, которое оно использует, осуществлена в условиях беспрецедентного давления: многочисленные нападения и угрозы в адрес журналистов этого и других оппозиционных каналов, препятствование их работе остаются безнаказанными. Более того, власть силами правоохранительных органов оказывает политически мотивированное преследование владельца телеканала, члена политсовета партии "Оппозиционная платформ – За жизнь", народного депутата Украины Козака Т. Р. в ряде уголовных производств, в т. ч. в производстве № 42019000000001445 от 08.07.2019 г., досудебное расследование в котором осуществляют следователи СБУ: старший следователь ОВД 4 отдела 1 управления досудебного расследования ГСУ СБУ, полковник юстиции Виктор Петрович Македонский, старший следователь ОВД 4 отдела 1 управления досудебного расследования ГСУ СБУ, подполковник юстиции Игорь Анатольевич Ященко, старший следователь ОВД 4 отдела 1 управления досудебного расследования ГСУ СБУ, полковник Андрей Николаевич Дудченко, старший следователь ОВД 4 отдела 1 управления досудебного расследования ГСУ СБУ, подполковник юстиции Анатолий Васильевич Жерновый, следователь ОВД 4 отдела 1 управления досудебного расследования ГСУ СБУ, капитан юстиции Георгий Сергеевич Боровский, следователь ОВД 4 отдела 1 управления досудебного расследования ГСУ СБУ Татьяна Романовна Чижинкова, старший следователь ОВД 4 отдела 1 управления досудебного расследования ГСУ СБУ, майор юстиции Виталий Владимирович Рудый, старший следователь ОВД 4 отдела 1 управления досудебного расследования ГСУ СБУ, капитан юстиции Данил Федорович Черненко, старший следователь ОВД 4 отдела 1 управления досудебного расследования ГСУ СБУ, полковник юстиции Павел Олегович Левик, старший следователь ОВД 4 отдела 1 управления досудебного расследования ГСУ СБУ, подполковник юстиции Сергей Васильевич Семишкур, следователь ОВД 4 отдела 1 управления досудебного расследования ГСУ СБУ старший лейтенант юстиции Александр Александрович Пучков", – сказано в документе.

Следовательно, отмечает Кузьмин, попытка ареста корпоративных прав телеканала "112 Украина", которыми владеет народный депутат Украины Козак Т. Р., - это противоправное средство давления на оппозиционного народного депутата Украины с целью вмешательства в деятельность государственного деятеля и воспрепятствования исполнению ими служебных обязанностей.

"Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 60, 214 УПК Украины, прошу:

Считать это депутатское обращение сообщением о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 15, ч. 3 ст. 171, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 344, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Принять это заявление и безотлагательно зарегистрировать в ЕРДР изложенные в заявлении сведения по фактам совершения главой СБУ Бакановым И. Г. и следователями СБУ Македонским В. П., Ященко И. А., Дудченко А. М., Жерновым А. В., Боровским Г. С., Чижинковой Т. Р., Рыжим В. В., Черненко Д. Ф., Левик П. А., Семишкур С. В., Пучковым А. А. уголовных преступлений, предусмотренных ст. 15, ч. 3 ст. 171, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 344, ч. 2 ст. 364 УК Украины. В подтверждение регистрации сведений об уголовных правонарушениях в ЕРДР выдать нам соответствующий документ (выписка из ЕРДР). Сообщите мне письменно в установленном законом порядке о начале уголовного производства и окончании досудебного расследования", – сказано в обращении Кузьмина.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева 6 августа отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина".

На телеканале "112 Украина" обращение СБУ к суду с таким запросом считают очередной попыткой рейдерского захвата, проведенной по прямому приказу президента Украины Владимира Зеленского. Телеканал "112 Украина" уверен, что такие действия властей являются абсолютно незаконными.

Впоследствии Международный редакционный совет "112 Украина" обратился с заявлением к международным организациям в сфере защиты прав журналистов и дипломатических ведомств из-за продолжения давления на телеканал со стороны украинской власти.