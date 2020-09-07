Кузьмин: Партия власти, вступив в сговор с региональными бандитскими элитами, намерена после выборов продолжить воровство из бюджета

"Зеленский понял, что он уже проиграл местные выборы, поэтому и пытается их сорвать. Его план таков:

Казалось бы, ну проиграет Зеленский со своим "Слугой народа" местные выборы и что тут страшного? Ну, придут к власти на местах сторонники ОПЗЖ и что в этом плохого для президента и его команды, если они и без этого контролируют Раду, Кабмин и правоохранительную систему?", - отметил он.

При этом политик добавил, что "Слуга народа" думает вовсе не о волеизъявлении народа, и не о конституционном праве граждан выбирать себе власть.

"Зеленский и его команда думают о контроле над многомиллиардными бюджетами местных Советов. Они вступили в сговор с местными бандитскими элитами и вместе "пилят" местные бюджеты. К примеру, г. Киев в 2020 году планирует потратить почти 60 млрд. грн. Это 5 миллиардов в месяц, в котором, как известно, 22 рабочих дня, а это примерно по 228 миллионов в день. г. Харьков потратит — 15 миллиардов, ну и так далее...