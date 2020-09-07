Кузьмин: Партия власти, вступив в сговор с региональными бандитскими элитами, намерена после выборов продолжить воровство из бюджета
Партия "Слуга народа", вступив в сговор с региональными бандитскими элитами, намерена после выборов продолжить воровство из бюджета. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.
"Зеленский понял, что он уже проиграл местные выборы, поэтому и пытается их сорвать. Его план таков:
1. Запретить голосование на Донбассе.
2. Ввести карантин в неудобных регионах. Отправить на самоизоляцию членов избирательных комиссий.
3. Усилить репрессии в отношении ОПЗЖ и ее сторонников.
Казалось бы, ну проиграет Зеленский со своим "Слугой народа" местные выборы и что тут страшного? Ну, придут к власти на местах сторонники ОПЗЖ и что в этом плохого для президента и его команды, если они и без этого контролируют Раду, Кабмин и правоохранительную систему?", - отметил он.
При этом политик добавил, что "Слуга народа" думает вовсе не о волеизъявлении народа, и не о конституционном праве граждан выбирать себе власть.
"Зеленский и его команда думают о контроле над многомиллиардными бюджетами местных Советов. Они вступили в сговор с местными бандитскими элитами и вместе "пилят" местные бюджеты. К примеру, г. Киев в 2020 году планирует потратить почти 60 млрд. грн. Это 5 миллиардов в месяц, в котором, как известно, 22 рабочих дня, а это примерно по 228 миллионов в день. г. Харьков потратит — 15 миллиардов, ну и так далее...
Зачем им выборы, в которых они проиграют и лишатся возможности безнаказанно воровать? ОПЗЖ есть что предложить украинскому народу. Мы знаем как обустроить страну, как вывести ее из кризиса, как восстановить ее целостность, но Зеленскому и его команде это не нужно. Преступники и мародеры скорее уничтожат страну, чем отдадут власть тем, кто может все изменить к лучшему. Вот поэтому они преследуют ОПЗЖ и наших сторонников, ведь наша победа на местных выборах полностью разрушит их преступные планы. Но мы обязательно победим и наведем в стране порядок", - подчеркнул нардеп.