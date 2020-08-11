Кузьмин: Отмена выборов на Донбассе — это преступление, совершенное руководителями ОП, ЦИКа, СБУ, Нацполиции и областных военных администраций

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Отмена выборов на Донбассе — это преступление, совершенное руководителями Офиса президента, ЦИКа, СБУ, Нацполиции и областных военных администраций. Преступление, совершенное в интересах президента Владимира Зеленского и правящей партии "Слуга народа". Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"По надуманным мотивам отменить выборы — это уже слишком! Даже Порошенко со своим БПП на такое не решался. А эти решились. Почему? Для них люди — это мусор. Ну какие права человека могут быть у мусора? Мусор он и есть мусор: отходы человеческой жизнедеятельности. Я тут не преувеличиваю. Именно так они думают. Так они себя ведут. Так они собираются жить дальше", - подчеркнул политик.

При этом Кузьмин добавил, что уже написал депутатский запрос — заявление о совершении указанного выше преступления, хоть надежд на справедливость у него мало.

"Но, как говорится, вода камень точит. О результатах расследования обязательно проинформирую", - резюмировал нардеп.