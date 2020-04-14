Кузьмин: "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от власти отчитаться о законности функционирования в Украине 15 баклабораторий США

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти отчитаться о законности функционирования на территории Украины 15 бактериологических лабораторий министерства обороны Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Пока народ спорит посадят ли Черновол и имеет ли учитель право на ошибку, депутаты ОПЗЖ направили президенту Зеленскому, его премьеру, руководителям СБУ и Минздраву запросы о законности функционирования в Украине 15 бактериологических лабораторий США", - написал нардеп.

Кроме этого, он не исключает, что официальный отказ Януковича от сотрудничества с Пентагоном в вопросах бактериологических исследований на территории Украины в 2013 году, а вовсе не его отказ от евроинтеграции, как принято считать, и стал основной причиной его отстранения от власти под прикрытием Майдана.

Так же, вполне вероятно, считает политик, что назначенная министром здравоохранения Украины гражданка США Ульяна Супрун ликвидировала санэпидемслужбы Украины именно для устранения возможных препятствий, которые могли бы создать органы, призванные контролировать соблюдение противоэпидемиологических правил, этими же бактериологическими лабораториями.