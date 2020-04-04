Кузьмин: Ограничение Кабмином свободы передвижения и свободного выбора места проживания является незаконным

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

По словам нардепа, права людей могут ограничить лишь при условии объявления чрезвычайного или военного положения

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин назвал "незаконным" ограничение Кабинета министров относительно передвижения граждан Украины и их свободного выбора места жительства.

Об этом он написал на странице в Facebook.

Как утверждает нардеп, статья 33 Конституции Украины гарантирует людям свободу передвижения и свободу выбора места жительства и в то же время такие же права гарантируются ст. 13 Всеобщей декларации прав человека, ст. 2 четвертого Протокола Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст. 12 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Политик пояснил, что упомянутые права могут быть ограничены только при объявлении чрезвычайного или военного положения и исключительно президентом и парламентом согласно ст. 64 Конституции Украины.

"И никакой Кабмин не имеет права принимать никаких запретов, ограничивающих права граждан", - добавил Кузьмин.

По мнению представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь", это показывает, что власть не может "по-человечески ввести карантин", как и бороться с вирусом.

"У нас разве объявили чрезвычайное положение? Или военное? Или юристов у этой команды нет, чтобы подсказали большим начальникам как и людей от вируса защитить, и Конституцию не нарушить? Эта власть даже карантин по-человечески ввести не может, не то, чтобы бороться с коронавирусом. А представьте, не дай Бог, войну с какими-нибудь монголо-татарами!", - резюмировал нардеп.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители составили 3566 административных протоколов за нарушение правил карантина, а по результатам рассмотрения на нарушителей были наложены штрафы на общую сумму более 272 тыс. гривен.

Также в Нацполиции заявили, что теперь протоколы о нарушениях карантина могут составлять не только правоохранители.