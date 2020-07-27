Кузьмин о том, почему Зеленский не ответил на второе письмо Медведчука: Президент потерялся

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин объяснил, почему президент Владимир Зеленский не ответил на второе письмо председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука. Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала NEWSONE.

У Кузьмина поинтересовались, почему глава государства до сих пор не отреагировал на новое письмо Медведчука.

"Ответ очевиден – президенту нечего сказать. У него нет ответов на вопрос Виктора Медведчука. Ему сложно сориентироваться, он не знает, как отвечать на эти вопросы. Такое ощущение, что президент потерялся, он не в состоянии объективно оценивать происходящие события. И в этом основная причина. Президент будет молчать", – объяснил нардеп.

У него поинтересовались, с кем сейчас находится Зеленский и кого он слушает.

"Все на виду. Вы посмотрите последнее заявление Давида Жвании (экс-нардеп – ред.). Человек утверждает, что он являлся членом ОПГ Порошенко. Что они вместе со Жванией организовали госпереворот в Киеве 2014 года. Они организовали кровавые события на Майдане и захват власти в стране с целью незаконного личного обогащения. Эти дела должны тщательно расследоваться... И при таком массиве информации Зеленский делает вид, что ничего не произошло", – отметил Кузьмин.