Кузьмин о переговорах Кравчука и Фокина: Это как бы две шахматные лошади, которые "точно обыгрывают слона и пешку соперника"

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Включение бывшего президента Леонида Кравчука и бывшего премьер-министра Витольда Фокина в ТКГ - это как бы надеяться будто новые "шахматные лошади точно обыграют слона и пешку соперника". Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Там Зеленский в эфире телеканала 24 неожиданно для всех осыпал комплиментами уже бывшего "переговорщика" Кучму и выразил уверенность в том, что нынешние переговорщики Кравчук и Фокин уже точно решат конфликт на Донбассе", - отметил Кузьмин.

Политик привел аналогию с игрой в шахматы, где после проигранной партии гроссмейстер выражает надежду на то, что в следующей его "новые лошади точно обыграют слона и пешку соперника".

"А теперь представьте себе гроссмейстера, который бы на пресс-конференции после проигранной партии нахваливал бы, например, коня и двух пешек, которыми играл, а потом выразил бы надежду на то, что уже в следующей партии его новые лошади точно обыграют слона и пешку соперника. Это же не он проиграл, нет: это его лошади с пешками проиграли, это же не он, а фигуры плохо играют и ходят не так, и бьют не тех", - написал Кузьмин.