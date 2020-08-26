Кузьмин о кредитном соглашении между Украиной и ЕС: Власти продали независимость за 1,2 млрд долларов

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Власть передала в руки иностранцев контроль над судебной системой, прокурорской, антикоррупционными органами, таможней и налоговой службой

На следующий день после празднования Дня Независимости украинский парламент, по сути, продал за 1,2 млрд остатки нашей независимости.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка"на телеканале ZIK заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Парламентарий отметил, что подписав новое кредитное соглашение с Европейским Союзом, Украина фактически передала под контроль иностранных кураторов все ключевые отрасли государства.

"На самом деле, на следующий день после празднования Дня Независимости украинский парламент, по сути, продал за 1,2 млрд остатки нашей независимости, остатки той части, которая еще оставалась. Все, со вторника у нас независимости нет! Забудьте это слово!" - акцентировал политик.

По словам Кузьмина, украинская власть передала в руки иностранцев контроль не только за покупкой лекарственных препаратов и оборудования, но также контроль над судебной системой, прокурорской системой, антикоррупционными органами, таможней и налоговой службой.

"И это все было сделано по требования Международного валютного фонда и Европейского Союза. Украинская власть, не сомневаясь в своей правоте, это сделала, отдав последнее иностранным кураторам", – подчеркнул он.

Кроме этого, добавил гость программы, отныне под иностранный контроль отдаются и все прибыльные государственные предприятия. А к ним будут представлены еще и наблюдательные советы, которые будут состоять из иностранцев. Зато зарплаты им будут платить с налогов украинского народа.

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"Ну и сегодня мы увидели первый ход, сделанный украинской властью, после принятия этого закона. Сегодня был назначен Кабинетом Министров новый руководитель "Укрзализныци". Им стал бывший заместитель господина Саакашвили, известного грузинского гастролера, которого приютила украинская власть. Это начало полного контроля иностранцев над украинской властью", – отметил Кузьмин.

Напомним, на заседании 25 августа Верховная Рада приняла закон О ратификации меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом и кредитного соглашения между Украиной и ЕС относительно предоставления нашей стране макрофинансовой помощи от Евросоюза в сумме до 1,2 млрд евро.