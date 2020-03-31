Кузьмин о голосовании за рынок земли: Рейдеры захватили Украину

Ренат Кузьмин. фото УНИАН

Команда президента Владимира Зеленского сегодня ночью исполнила приказ международных аферистов, тех самых, которые в 2014 году в сговоре с украинскими олигархами захватили власть в Киеве, и под видом обмена украинской земли на очередной кредит МВФ фактически совершила рейдерский захват основного народного достояния. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Президент лично руководил этим процессом в Раде и должен лично нести за это ответственность. Команда Зеленского сегодня ночью дала старт грандиозной мошеннической схеме ограбления многомиллионного украинского народа.

Зеленский цинично проигнорировал тот факт, что земля по Конституции является экономической основой нашего суверенитета. Нет земли — нет суверенитета. Нет суверенитета — нет государства. Он обещал украинскому народу референдум по закону о земле. Обещал и обманул: ни референдума, ни всенародного обсуждения, ни внятного объяснения. Обманул — должен ответить за обман", - отметил политик.

По его словам, за помощь в организации рейдерского захвата Украины пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко получил иммунитет от уголовного преследования. "Но получил его не от Зеленского, а от международных аферистов, стоящих за этой преступной аферой, и фактически управляющих украинским государством через своих агентов. При Зеленском ни он, ни его ближайшее окружение не будут привлечены к ответственности. Зеленский будет продолжать преступную политику Порошенко, а международные аферисты в сговоре с украинскими олигархами продолжат ограбление населения, тотальную нацификацию общества и окончательно превратят Украину в колонию, а ее граждан в рабов. Пришло время всем здоровым силам объединиться и освободить страну от внешнего управления и олигархического тандема Зеленского -Порошенко", - резюмировал Кузьмин.

Напомним, накануне на внеочередном заседании нардепы после рассмотрения кадровых вопросов – назначение двух министров – и принятия за основу "банковского" законопроекта (в частности, голоса за законопроект, кроме "Слуги народа", дали "Европейская солидарность" и "Голос"), продолжили рассмотрение поправок к законопроекту об открытии рынка земли.

В Раде не исключали, что работа над поправками затянется после полуночи. Так и произошло.

Не обошлось и без ссор – оппозиционные депутаты заблокировали трибуну и требовали от первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука не нарушать регламент и прекратить рассмотрение законопроекта из-за отсутствия большинства коллег на рабочих местах.

Впрочем, в 0:42 парламент 259 голосами "за" таки принял проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10.