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Кузьмин: Нужно провести международное расследование и выяснить, откуда вирус пошёл по Европе

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Нужно провести международное расследование и выяснить, откуда вирус пошёл по Европе: из Ухани или из Украины, где функционируют американские биологические лаборатории. Об этом в своем Facebook написал народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"США не могут превратить в биологическую бомбу свою территорию. Они превращают в бомбу такую страну, как Украину, которую они считают такой же "банановой", как и многие другие, а нас с вами считают не людьми, а подопытными кроликами", - сказал Кузьмин.

Народный депутат рассказал, что в Украине действуют американские лаборатории, в которых люди заболевают опасными вирусами. Он сообщил, о том что последнее массовое заражения COVID-19 произошло в самой защищенной лаборатории в Одессе - в бывшем Институте имени Мечникова. 

Народный депутат считает, что международное расследование может привести к тому, что именно Украина является рассадником коронавируса в Европе.

Напомним, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и народный депутат Ренат Кузьмин обратились к главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко с требованием начать уголовное расследование по факту заражения четырех сотрудников Украинского научно-исследовательского противочумного института им. И. И. Мечникова (г. Одесса) вирусом COVID-19, образцы которого они исследовали.

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