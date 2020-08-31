Кузьмин: Назначение Кравчука и Фокина — блеф

Назначение Кравчука и Фокина — блеф. Война на Донбассе будет продолжаться. Венедиктова отмазала Турчинова и Порошенко.

Об этом пишет Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

Публикую официальный ответ генпрокурора на наше с Виктором Медведчуком заявление о преступлениях Турчинова и Порошенко. Напомню, речь в нем шла о том, что проголосованный Радой в 2014 году закон об амнистии участникам конфликта на Донбассе политические мошенники, бывшие тогда у власти, не подписали, спрятали от общественности и удалили с сайта Рады информацию о нем.

Так вот, Генеральный прокурор Венедиктова отказалась расследовать это преступление и привлекать к ответственности Турчинова и Порошенко.