Кузьмин: Назначение Кравчука и Фокина — блеф
Назначение Кравчука и Фокина — блеф. Война на Донбассе будет продолжаться. Венедиктова отмазала Турчинова и Порошенко.
Об этом пишет Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.
Публикую официальный ответ генпрокурора на наше с Виктором Медведчуком заявление о преступлениях Турчинова и Порошенко. Напомню, речь в нем шла о том, что проголосованный Радой в 2014 году закон об амнистии участникам конфликта на Донбассе политические мошенники, бывшие тогда у власти, не подписали, спрятали от общественности и удалили с сайта Рады информацию о нем.
Так вот, Генеральный прокурор Венедиктова отказалась расследовать это преступление и привлекать к ответственности Турчинова и Порошенко.
Очевидно, что такое решение она приняла по согласованию с президентом Зеленским, а, значит, выразила общую позицию действующей украинской власти. Другими словами: Зеленский вступил в сговор с Порошенко и мира на Донбассе не будет.
Уважаемый Владимир Александрович! К чему этот весь цирк с назначением Кравчука и Фокина? Зачем дурака валять с ТКГ в Минске? Зачем рассказывать нам о мире, если мир Вам не нужен?
Ну, а пока Вы усердно изображаете из себя миротворца, а генпрокурор — правоохранителя, я обратился в суд. Надеюсь через суд заставить вас начать расследование. А закончим мы его уже без вашего участия. Как же это все мерзко...