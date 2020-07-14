Кузьмин: Нацполиция открыла уголовное дело по факту незаконного функционирования в Украине баклабораторий США

Национальная полиция открыла уголовное дело по факту незаконного функционирования в Украине бактериологических лабораторий США. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмиин.

"По депутатскому обращению Медведчука и Кузьмина Главным следуправлением Нацполиции возбуждено уголовное дело по факту незаконного функционирования в Украине американских бактериологических лабораторий. Как и обещал, публикую официальный ответ Национальной полиции Украины на наш депутатский запрос", - отметил политик и приложил соответствующие документы.

"Как видите, по данному факту начато досудебное расследование, в рамках которого следственным путём должна быть проверена информация о причастности украинских чиновников и американских военных к преступлениям против украинского народа. Публикую также выписку из реестра досудебных расследований по этому делу. О ходе следствия, его результатах и принятом решении обязательно проинформирую", - добавил Кузьмин.