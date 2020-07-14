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Кузьмин: Нацполиция открыла уголовное дело по факту незаконного функционирования в Украине баклабораторий США

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников
Национальная полиция открыла уголовное дело по факту незаконного функционирования в Украине бактериологических лабораторий США. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмиин.
 
"По депутатскому обращению Медведчука и Кузьмина Главным следуправлением Нацполиции возбуждено уголовное дело по факту незаконного функционирования в Украине американских бактериологических лабораторий. Как и обещал, публикую официальный ответ Национальной полиции Украины на наш депутатский запрос", - отметил политик и приложил соответствующие документы.
 
 
"Как видите, по данному факту начато досудебное расследование, в рамках которого следственным путём должна быть проверена информация о причастности украинских чиновников и американских военных к преступлениям против украинского народа. Публикую также выписку из реестра досудебных расследований по этому делу. О ходе следствия, его результатах и принятом решении обязательно проинформирую", - добавил Кузьмин.
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