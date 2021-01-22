Кузьмин: Медведчук, занимаясь освобождением людей, делает эту работу вместо президента

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, занимаясь освобождением из ОРДЛО удерживаемых лиц, исполняет свой долг не только как народный депутат, но и как человек. При этом политик делает ту работу, которой должна заниматься нынешняя власть. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Он напомнил, что Медведчук, своей активной работой, добился освобождения 1600 украинских граждан. И по состоянию на сегодняшний день к нему обратились около 500 украинцев, которые просят разыскать и вернуть домой их родственников.

"К сожалению, украинская власть делает все, чтобы препятствовать Медведчуку в выполнении своего гражданского долга. Посмотрите, о чем говорят представители ТКГ. О том, что Медведчук является частным лицом, а частные лица не имеют права участвовать в обмене пленными. Ну, это же ненормальное заявление. Ну может адекватный человек говорить об этом? Медведчук ведь не частное лицо. Он - народный депутат Украины. Он государственный деятель, который уполномочен народом Украины на защиту интересов этого самого народа Он выполняет свои депутатские обязанности как депутат и гражданин Украины. И просто как человек он помогает людям, попавшим в беду. И если украинская власть этого не делает, то пусть хотя бы Медведчук этим занимается. В конце концов, эта работа - это работа президента Украины", - подчеркнул Кузьмин.

Нардеп также призвал вспомнить реакцию власти на девушку, которая год назад застряла в китайском Ухане из-за начавшейся пандемии коронавируса.

"Помните, как президент пафосно нам рассказывал, что какая-то девочка в Ухани с собачкой сидит, нужно самолет отправить туда, вертолет, помните? А тут сотни людей в застенках, сотни людей нуждаются в освобождении, и президент делает вид, что его это не касается. Он в Буковели на лыжах, на санках, ему не до этого. То же самое с вакцинированием. Я могу приводить очень много примеров, в которых явно видно, что функции президента Украины взял на себя Медведчук. И вот это раздражает украинскую власть, именно по этой причине они с ним борются", - добавил Кузьмин.