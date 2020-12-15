Кузьмин: Медведчук с Путиным на равных. Почему Зеленский не пользуется этим?

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Действующая украинская власть по какой-то странной, необъяснимой причине делает всё, чтоб не пойти на встречу инициативам "Оппозиционной платформы - За жизнь" и председателя ее правления Виктора Медведчука. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Но в отличие от нас всех и в отличие от многих президентов в мире Медведчук с Путиным на равных: они кумовья, они много лет дружат, они на равных общаются, они могут решать любые вопросы. При этом Медведчук – это не подчиненный Путина, не пророссийский политик, как его пытаются выставить. Это украинский политик, который отстаивает интересы украинского народа. В случае с вакциной он отстаивает интересы украинского народа, отстаивая здоровье нации", - продолжил политик.

По мнению Кузьмина, на самом деле, все вышеперечисленное — работа президента страны. "А президент Зеленский эту работу не делает. За него эту работу выполняет Медведчук", - подчеркнул нардеп.