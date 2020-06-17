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Кузьмин: КСУ открыл дело по конституционному представлению "Оппозиционной платформы - За жизнь" относительно реформы прокуратуры

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Конституционный суд Украины открыл дело по конституционному представлению "Оппозиционной платформы - За жизнь" относительно реформы прокуратуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

"Преступная псевдореформа прокуратуры должна быть отменена. Конституционный суд Украины открыл дело по нашему конституционному представлению", - отметил он и предоставил соответствующий документ.

Фейсбук-страница Рената Кузьмина

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