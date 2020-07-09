Кузьмин: Конституционный суд должен отнять у президента карманное ГБР

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Конституционный суд Украины должен отнять у президента Владимира Зеленского карманное Государственное бюро расследований. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Конституционный суд должен отнять у президента карманное ГБР. Как и обещал, публикую определение Конституционного суда Украины по нашему обращению о неконституционной "приватизации" президентом Государственного бюро расследований. Как видите, суд признал представленные аргументы достаточными для открытия дела. Надеюсь на законное и справедливое решение о признании неконституционными и отмене положений Закона о ГБР, наделяющих президента Украины "барскими" полномочиями, в т.ч. правом назначать и увольнять руководителя Бюро. О результатах рассмотрения и принятом судом решении обязательно проинформирую", - отметил политик и обнародовал соответствующий документ.