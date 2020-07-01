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Кузьмин: Комитет Потураева сегодня проголосовал за диктаторский законопроект о медиа

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что комитет Никиты Потураева сегодня проголосовал за диктаторский законопроект о медиа. Об этом он написал в Facebook.

"Несмотря на массовые протесты медиа-сообщества, Комитет Потураева сегодня проголосовал за диктаторский законопроект о медиа.

На заседании напомнил членам Комитета о том, что законопроект о медиа почти полностью воспроизводит нацистский закон о прессе 1933 года, а также о том, что Главное научно-экспертное управление Рады рекомендовало не принимать этот законопроект по причине его явного и очевидного несоответствия конституции Украины.

Не помогло. Они все равно проголосовали ЗА. "Слуги народа". Ни стыда ни совести", - отметил политик.

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