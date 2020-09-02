Кузьмин: История с принятием закона об амнистии - это начало невыполнения Украиной Минских соглашений

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Украинская сторона перестала выполнять Минские соглашения по вине двух людей - бывшего спикера Рады Турчинова и пятого президента Украины Порошенко

Принятие закона об амнистии в сентябре 2014 года – это история, с которой начался процесс невыполнения Украиной Минских договоренностей.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.

"С принятием закона об амнистии, это история, с которой начался процесс невыполнения Украиной Минских договоренностей. Я напомню, что Минские соглашения, которые были подписаны Украиной в начале сентября 2014 года, они предусматривали принятие Радой закона об амнистии. И речь идет об объединении страны. Если украинская власть применила амнистию к участникам Майдана, то логично было бы применить аналогично амнистию к участникам событий на Донбассе. И одним из условий Минских соглашений было именно это. И Верховная Рада Украины большинством голосов приняла соответствующий закон об амнистии для участников конфликта на Донбассе", – отметил парламентарий.

Кузьмин добавил, что этот закон, по регламенту, был направлен на подпись спикеру Рады Турчинову, который был обязан его подписать и направить дальше на подпись президенту Порошенко. Однако Турчинов, продолжил политик, этот закон не подписал, спрятал его от общества, а вся информация о прохождении этого закона была удалена с сайта Верховной Рады.

"Это преступление против украинского народа! Это преступление против государства! Это вообще преступление против совести. По-другому это оценивать нельзя", – акцентировал народный избранник.

Он также добавил, что удаление информации относительно закона об амнистии с сайта ВРУ произошло 19 сентября 2014 года, поэтому именно эту дату можно считать отсчетом, когда Украина перестала выполнять Минские соглашения.

"И перестала выполнять по вине двух человек - спикера Рады Турчинова и президента Украины Порошенко. Это они вступили в сговор для того, чтобы не выполнять Минские соглашения", – заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.

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Как сообщали, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя", народный депутат Украины Виктор Медведчук и народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин требуют расследовать действия предыдущего президента Петра Порошенко и бывшего председателя ВРУ Александра Турчинова, что скрыли принятый Радой закон об амнистии участников "Л/ДНР".