Кузьмин: Генпрокурор со "слугами народа" и ОП придумали, как погасить громкий коррупционный скандал с Венедиктовой

Генеральный прокурор со "слугами народа" и Офисом президента придумали, как погасить громкий коррупционный скандал с Ириной Венедиктовой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Инсайд из ГПУ. Генпрокурор со "Слугами народа" и Офисом президента придумали как погасить громкий коррупционный скандал с Венедиктовой, которая по поддельным документам вселилась в государственную резиденцию.

Учитывая, что перед местными выборами по имиджу власти был нанесен мощнейший репутационный удар, власть задумала контратаку. Решено искусственно создать еще более громкий скандал, но с представителем оппозиции, и, раскручивая его в СМИ, сместить акцент общественного внимания с зашкваренного генпрокурора на оппонента власти. Понятное дело, выбор пал на меня: и для власти выгодно, и генпрокурору приятно, ведь именно я подал заявление о привлечении ее к уголовной ответственности за коррупцию", - отметил политик.

При этом он добавил, что не знает, как это поможет "слугам народа" на выборах, но теперь "по короновирусной Раде бродят представители Венедиктовой и предлагают нардепам распространить ГПУшную "чернуху" обо нем.

"Ребята, не нужно тратить время на поиски "героя-разоблачителя", идите сразу в порошенковскую Евросолидарность: там меня тоже не любят. Кстати, Порошенко и сам может озвучить ваши сочинения. В качестве благодарности за подаренную ему вашим коррумпированным генпрокурором свободу.

Ну, а Венедиктовой советую готовиться к позорной отставке. И к уголовному преследованию. Никто и ничего ей уже не поможет", - резюмировал Кузьмин.