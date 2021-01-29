Кузьмин: Если Кравчук так ведет переговоры в ТКГ, как поступил с возвращением из ОРДЛО четырех украинок, то мира никогда не будет

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Он – вредитель, и место таких людей за решеткой, говорит нардеп

Если руководитель украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук так ведет переговоры о мире, как он решал вопрос с возвращением четырех арестованных в ОРДЛО украинок, то мира на Донбассе никогда не будет.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

Парламентарий напомнил, что четырех украинок, которых в ОРДЛО обвиняют в том, что они работали на украинскую разведку, поймали и посадили за решетку. Каждую из них приговорили к различным срокам заключения, однако впоследствии представители ОРДЛО по гуманитарным основаниям решили этих женщин, нуждающихся в лечении от тяжелых недугов, передать в Украину.

"И какой-то Кравчук принял решение, что этого никогда не будет. Он этот жест доброй воли не принял и отказался принять этих четырех несчастных арестованных в ОРДЛО женщин назад, на украинскую территорию, на территорию, подконтрольную украинской власти. А как, скажите, это может себе позволить украинец сделать такое? Теперь, с этого момента, когда Кравчук сделал такое позорное заявление, ответственность за их нахождение под стражей в тюрьме "ЛДНР" несет лично Кравчук, персонально Кравчук!" – подчеркнул Ренат Кузьмин.

Народный депутат напомнил, что господин Кравчук возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске.

"А теперь представьте, если этот самый Кравчук, который является руководителем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске, если он вот так точно ведет переговоры в Минске, как он решал вопрос с возвратом арестованных украинок. Вот если он так точно ведет переговоры, то это означает, что никогда мира не будет, и Кравчук своими действиями сделает все, чтобы мира не было. Зачем нам такой руководитель ТКГ? Зачем он нам? Он вредитель просто! Он - вредитель, и место таких людей, как он, как раз за решеткой", – заявил Ренат Кузьмин.

Напомним, 16 января представители группировок "ДНР" и "ЛНР" в совместном заявлении сообщили о намерении в одностороннем порядке освободить некоторых граждан Украины, которые содержатся в тюрьмах. При этом было отмечено, что посредником в этом должен выступить украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

Медведчук обратился с письмом к председателю СБУ Ивану Баканову с просьбой посодействовать в передаче с ОРДЛО четырех украинок через КПВВ "Майорськ". Однако глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выступил против.

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