Кузьмин: Если бы Медведчук участвовал в выборах и вышел во 2-й тур, то вероятно он был бы президентом

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Виктор Медведчук смог бы победить во втором туре президентских выборов 2019 года в случае, если бы участвовал в них.

Такое мнение высказал народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала NEWSONE.

"Сказать, что это была ошибка - это не правильно. Почему? Ну во второй тур вышел президент Порошенко и кандидат в президенты Зеленский. И вот если выбирать, то однозначно Зеленский лучше. Лучше, чем Порошенко. И если бы во втором туре был не Порошенко, а, например, Тимошенко, или Бойко, или Медведчук, если бы он участвовал в выборах, то это был бы совершенно другой тур", - заявил Кузьмин.

Он отметил, что в том случае президентом Украины вероятнее всего стал бы Виктор Медведчук.

"Но в тех условиях выбора мы выбрали все Зеленского, это очевидно. Единственное, что мы ошиблись в его качествах, в его намерениях. Мы ошиблись. Мы ошиблись не в выборе Порошенко-Зеленский, а в его качествах и общениях. На самом деле Зеленский нас обманул. Он пошел на выборы, взяв у Медведчука его основные лозунги и предложения. Он обещал закончить войну на Донбассе, снизить тарифы. Он нас обманывал, и он нас обманывал умышленно", - подытожил Кузьмин.