Кузьмин: ЦИК незаконно объявила первые выборы в новых районах - их результаты будут отменены

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Центральная избирательная комиссия незаконно объявила первые выборы в новых районах Украины. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Вот приняли Избирательный кодекс. Радовались как дети. Рапортовали как о величайшем достижении украинской демократии. Потом внесли в него десяток изменений. Опять радовались и хлопали в ладоши. Потом ликвидировали 490 районов и создали 136 новых. А теперь решили по этому кодексу местные выборы в этих новых районах провести...

Тут на язык просится нецензурная речь. Почему? А потому, что в кодексе указано, что первые выборы в новых районах назначает ЦИК по, цитирую: "обращению уполномоченного органа". А вот что такое этот самый "уполномоченный орган" и какую форму должно иметь это самое "обращение" в Избирательном кодексе и в принятых к нему изменениях не написали. А, учитывая, что никакой "уполномоченный орган" в ЦИК не вносил никакого "обращения" о проведении первых выборов, то объявленные ЦИКом местные выборы вполне могут быть признаны незаконными. С последующей отменой их результатов. Осознав, наконец-то, собственную ущербность, ЦИК таки обратилась в Комитет Рады за соответствующим разъяснением. Правда, Комитет не вправе давать толкование закона, да и Рада сейчас на каникулах", - отметил политик.

При этом Кузьмин подчеркнул, что тут два варианта: или власть все это делает специально, чтобы отменить результаты выборов, если они будут для власти провальными, или же страной руководят полные идиоты.

"В любом случае, когда страной руководят клоуны, юмористы, КВН-щики и прочие артисты комедийного жанра, страна медленно, но уверенно превращается в филиал сумасшедшего дома", - добавил он.