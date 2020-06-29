Кузьмин: Академия экономических наук Украины призвала Зеленского ответить на письмо Медведчука

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что Академия экономических наук призвала Зеленского ответить на письмо Медведчука. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

"Ну, похоже, на вопрос, — Чей Крым? — президент Зеленский вчера уже ответил. Теперь мы все ждём от него ответов на вопросы, которые ему в своём открытом письме задал Виктор Медведчук. Вопросы, напомню, касались войны на Донбассе, снижения тарифов, насильственной украинизации и профессиональности провластной команды. И что президент? А президент многозначительно помалкивает, как говорится, ни ответа, ни привета... Вот уже и депутаты Европарламента требуют ответа от нашего президента, а он молчит...

Публикую письмо Академии экономических наук Украины президенту Зеленскому: общество ждёт ответа. Документ прилагаю. Уважаемый Владимир Александрович! Не бойтесь и не прячьтесь. Мы все ждём от Вас честного и откровенного ответа!" - отметил нардеп.

Фото из открытых источников

Как сообщалось, "Оппозиционная платформа - По жизни" настаивает, чтобы президент Владимир Зеленский публично отреагировал на письмо, которое ему написал Виктор Медведчук.

Напомним, в письме Зеленскому Медведчук призвал главу государства принять реальность, в которой он существует.

"Президент должен принять реальность, в которой он существует, ‒ ту Украину, о которой Вы узнали, быть может, даже больше, чем хотели, ее проблемы и трудности, желания и ожидания. Но это неизбежно придется сделать, если Вы хотите строить Украину, а не делать вид, что строите ее, улучшать жизнь людей, а не "проводить реформы".

Если Вы хотите сделать Украину успешной страной, то Вам стоит начать с себя. А быть успешным для Президента не означает идти путем концентрации своей власти, как это делали и Ющенко, и Янукович, и Порошенко", - подчеркнул в письме Медведчук.