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Кузин объяснил, куда в первую очередь направят экспресс-тесты для выявления коронавируса

Телеканал ZIK

Быстрые тесты были заказаны уже несколькими ОГА

Исполняющий обязанности генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Игорь Кузин рассказал, куда в первую очередь направят экспресс-тесты для выявления коронавирус.  Об этом он сказал во время брифинга относительно ситуации с противодействием распространению коронавірусної инфекции, который транслировал телеканал ZIK.

"И относительно быстрых тестов – сейчас быстрые тесты были заказаны уже несколькими областными государственными администрациями. Мы имеем информацию о том, что на сегодняшнем заседании СНБО поставлена задача в течение одной недели обеспечить достаточное количество быстрых тестов на пунктах пропуска через государственную границу для оперативного тестирования лиц, пересекающих границу. И также до инфекционных больниц и больниц интенсивного лечения. По моей информации пока что их в аптеках нет, однако оптовые поставщики предлагают их приобрести по оптовым ценам. Однако в рознице, по информации, которая есть у меня, их еще нет", - отметил Кузин.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что люди, которые въезжают в Украину из стран, где наблюдается вспышка коронавирус, пройдут на границе "определенные процедуры обсервации" в виде экспресс-теста.

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