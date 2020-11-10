Кутуев об итогах выборов: ОПЗЖ Медведчука вышвырнула "слуг" из местных советов на Юго-Востоке

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Разгром правящей партии "Слуга народа" на местных выборах можно сравнить с таким историческим явлением как Пражская дефенестрация. Об этом в колонке на сайте "Корреспондент" пишет социолог, доктор социологических наук Павел Кутуев.

"В чешской политической истории ТРИЖДЫ происходило явление под названием Пражская дефенестрация. Дважды в XVI веке и ещё раз в 1618 году пражские горожане и их представители в городском совете выбрасывали из окон ратуши представителей императора Священной Римской империи германской нации (чешские земли были частью этого государственного образования, ликвидированного Наполеоном в 1806 году), которые посягали как бы мы сейчас сказали – на их гражданские права", – приводит пример автор.

"Нечто подобное случилось и на местных выборах 25 октября в Украине. Избиратели фактически дали расчёт своим нерадивым слугам в лице правящей партии "Слуга народа", – уточнил социолог.

По словам Кутуева, главный политический результат местных выборов – это электоральное уничтожение "слуг" и победа ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"Первое и главное – это фактическое электоральное уничтожение "слуг" (или, говоря языком политической традиции граждан Праги – выбрасывание нерадивых "Слуг" из окон местных советов) на политическом поле Юго-Востока Украины. И безусловным победителем здесь является партия Виктора Медведчука ОПЗЖ. Именно фракции ОПЗЖ в многочисленных местных советах либо получат большинство, либо станут фундаментом для формирования коалиций", – констатировал социолог.

Кутуев напомнил, что многие украинцы голосовали за Зеленского и его партию, потому что поверили, будто они являются антисистемной силой.

"В чем причины такого электорального "выбрасывания" слуг из местных советов на Юго-Востоке? Таковых факторов фиаско правящей – подчеркну, правящей! – партии достаточно много. И большая часть их является следствием действий (а чаще – бездействия) самих "слуг". Во время предыдущего – президентско-парламентского – избирательного цикла – украинские избиратели решили довериться эмоциям и поддержать новичков-аутсайдеров в лице Зеленского и его спутников, которым удалось создать себе имидж антисистемой силы", – отметил доктор социологических наук.

Однако, констатировал Кутуев, за время своего правления Владимир Зеленский и "слуги народа" продемонстрировали, что на самом деле являются продолжателями курса Петра Порошенко, чем вызвали массовое разочарование.

"И местные выборы это ярко продемонстрировали – ОПЗЖ Виктора Медведчука устроила "слугам" самую настоящую Пражскую дефенестрацию на Юго-Востоке Украины", – заключил доктор социологических наук Павел Кутуев.