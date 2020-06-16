Кушнир о письме Медведчука Зеленскому: Год прошел, но президент так ничего и не сделал из обещанного в рамках предвыборной гонки

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Вопросы, которые перечислил в своем письме президенту Владимиру Зеленскому народный депутат и глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, год назад позволили шоумену стать главой государства, но он так до сих пор и не выполнил свои предвыборные обещания.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила политический и экономический эксперт Светлана Кушнир.

"Медведчук в своем открытом письме критикует власть Зеленского и его монобольшинство по идеологическим вопросам. Это те вопросы, которые, кстати, дали возможность Владимиру Александровичу и партии "Слуга народа" избраться в Верховную Раду. Тарифы у нас заполитизировали, и это теперь идеологический вопрос", - сказала она.

По ее словам, все эти вопросы - и языковой, и тарифы, и мир на Донбассе - очень важны.

"Год прошел. Зеленский, когда шел на эту должность, говорил, что все сможет сделать", - добавила эксперт.

Напомним, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук направил Открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.