Кулеба заявил, что есть новая дата встречи советников "нормандской четверки"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Сейчас дата держится в секрете

Дата предстоящей встречи советников лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе уже определена. Однако пока она держится в секрете, ведь встреча уже несколько раз переносилась. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью " Радио Свободе".

По словам главы МИД, сейчас есть договоренность, что сразу после встречи советников состоится встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России.

"И уже соответственно по результатам встречи советников, министров можно будет видеть, выходим ли мы на встречу лидеров", - пояснил Кулеба.

Министр добавил, что нет никаких гарантий, что во время встречи советников или глав МИД удастся достичь каких-то уступок от Российской Федерации.

"Гарантий никаких нет, но есть ежедневный упорный труд всех вовлеченных в этот процесс - и президента, и руководителя его офиса, и МИД, и вице-премьер, министра по реинтеграции, то есть все, все, все работают на результат", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что встреча внешнеполитических советников "нормандской четверки" не состоится 28 августа, однако без подробностей.

Впоследствии в Офисе президента Украины заявили, что запланированную на 28 августа встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" перенесен из-за командировки один из участников.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча советников "нормандской четверки" может пройти до 10 сентября, а отсрочка состоялась по просьбе французской стороны.