Кулеба: Заседание ТКГ проходит онлайн, поэтому пока необходимости менять площадку нет

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Министр убежден, что ситуация с COVID-19 еще будет продолжаться и ТКГ будет заседать онлайн

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что заседания Трехсторонней контактной группы проходят в режиме онлайн, поэтому речи о смене площадки пока не идет. Об этом он рассказал в интервью "RU: Украинское радио".

"Площадка" – дело гибкое, ее можно поменять. Но, все-таки будем надеяться, что ситуация в Беларуси стабилизируется и работа продолжится. Но, главное даже не место, где это происходит, главное – это участники, это, прежде всего, Россия, Украина и ОБСЕ. И главное – это содержание договоренностей, которые достигаются или не достигаются", - отметил Кулеба.

По словам министра, поскольку коронавирус еще будет продолжаться, то "объективных физических возможностей встретиться в Минске в ближайшее время не будет, и поэтому ТКГ будет заседать в режиме онлайн".

Кроме этого, Кулеба назвал перспективы "нормандского формата" "радужными" и выразил уверенность, что он будет работать и в дальнейшем.

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Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что заседание Трехсторонней контактной группы может быть проведено на другой площадке, если протесты в Беларуси не позволят провести их в Минске.