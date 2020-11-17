Кулеба: Украина ожидает тесного сотрудничества с новоизбранным президентом Молдовы
Украина уже сейчас тесно сотрудничает с Молдовой в рамках ГУАМ
Украина готова к новому этапу отношений с Молдовой под руководством новоизбранного президента Маи Санду. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках онлайн-конференции "The Road to Warsaw Security Forum", передает Укринформ.
"Мы ожидаем тесного сотрудничества с президентом Санду", - подчеркнул Кулеба.
По его словам, Молдова является сложной страной в политическом плане, а избрание Санду президентом было для этой страны балансировкой и "политической эквилибристикой".
Он отметил, что Киев готов открыть новую страницу в отношениях с Кишиневом. Кулеба отметил, что Украина уже сейчас тесно сотрудничает с Молдовой в рамках ГУАМ, а также в рамках инициатив ЕС и НАТО.
Новости по теме: Возможные последствия выборов в Молдове: присоединение к Румынии и размораживание конфликта в Приднестровье
Ранее сообщалось, что на президентских выборах в Молдове победила бывшая премьер-министр страны и лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Мая Санду.
Президент Украины Владимир Зеленский успел поздравить бывший премьер-министр Молдовы и лидер партии "Действие и солидарность" Маю Санду с победой на выборах президента.
Победительница выборов президента Молдовы Мая Санду в ближайшее время проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.