Кулеба: Украина ожидает тесного сотрудничества с новоизбранным президентом Молдовы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Украина уже сейчас тесно сотрудничает с Молдовой в рамках ГУАМ

Украина готова к новому этапу отношений с Молдовой под руководством новоизбранного президента Маи Санду. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках онлайн-конференции "The Road to Warsaw Security Forum", передает Укринформ.

"Мы ожидаем тесного сотрудничества с президентом Санду", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, Молдова является сложной страной в политическом плане, а избрание Санду президентом было для этой страны балансировкой и "политической эквилибристикой".

Он отметил, что Киев готов открыть новую страницу в отношениях с Кишиневом. Кулеба отметил, что Украина уже сейчас тесно сотрудничает с Молдовой в рамках ГУАМ, а также в рамках инициатив ЕС и НАТО.

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Ранее сообщалось, что на президентских выборах в Молдове победила бывшая премьер-министр страны и лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Мая Санду.

Президент Украины Владимир Зеленский успел поздравить бывший премьер-министр Молдовы и лидер партии "Действие и солидарность" Маю Санду с победой на выборах президента.

Победительница выборов президента Молдовы Мая Санду в ближайшее время проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.