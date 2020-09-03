Кулеба: Украина готова жестко ответить Беларуси

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Министр не исключает, что посол вернется в Минск

В случае продолжения совершения недружественных действий со стороны Беларуси, Украина готова жестко ей ответить. Об этом в интервью изданию Gazeta.ua заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, Украина отозвала своего посла из Беларуси с целью показать последней свое недовольство решением о передаче РФ задержанных "вагнеровцев" и обвинениями во вмешательстве Киева во внутренние дела страны.

"Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск", - сказал Кулеба.

Новости по теме: В России заявили, что ситуацию в Беларуси дестабилизируют 200 экстремистов из Украины

Напомним, 17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отозвал украинского посла в Республике Беларусь Игоря Кизиму для проведения консультаций, учитывая политическую ситуацию с соседней стране.

Позже Кулеба заявил, что все контакты между Украиной и Беларусью сейчас поставлены на паузу.