Кулеба: Украина готова жестко ответить Беларуси
Министр не исключает, что посол вернется в Минск
В случае продолжения совершения недружественных действий со стороны Беларуси, Украина готова жестко ей ответить. Об этом в интервью изданию Gazeta.ua заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По словам министра, Украина отозвала своего посла из Беларуси с целью показать последней свое недовольство решением о передаче РФ задержанных "вагнеровцев" и обвинениями во вмешательстве Киева во внутренние дела страны.
"Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск", - сказал Кулеба.
Напомним, 17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отозвал украинского посла в Республике Беларусь Игоря Кизиму для проведения консультаций, учитывая политическую ситуацию с соседней стране.
Позже Кулеба заявил, что все контакты между Украиной и Беларусью сейчас поставлены на паузу.