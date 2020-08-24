Кулеба: Самое главное - это демократическая и независимая Беларусь, а кто будет стоять во главе является второстепенным
МИД Украины считает неприемлемым применение силы в отношении белорусских протестующих
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины важным является независимая и демократическая Беларусь, а не имена руководителей государства. Об этом украинский дипломат заявил во время совместного пресс-брифинга с главой МИД Германии Гайко Маасом, сообщает Интерфакс-Украина.
"Украина категорически не принимает насилия над протестующими. Украина - это государство, в котором право на протест является практически священным. Нам очень важна независимая, демократическая Беларусь, и фамилия того, кто будет стоять во главе такой Беларуси, является второстепенным", - сказал Кулеба.
Кроме этого, глава МИД Украины отметил, что во время переговоров с его немецким коллегой обсуждали ситуацию в Беларуси. Так официальный Киев и Берлин имеют общую позицию - решительно осуждают насилие и верят в выход из ситуации через национальный диалог.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отозвал украинского посла в Республике Беларусь Игоря Кизиму для проведения консультаций, учитывая политическую ситуацию с соседней стране.