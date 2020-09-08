Нарушение перемирия на Донбассе: Кулеба не смог провести телефонный разговор с Лавровым

По словам министра МИД Украины, российский дипломат полетел в командировку

Дмитрий Кулеба Фейсбук МИД Украины

Телефонный разговор министров иностранных дел Украины и России по поводу нарушения "режима тишины" на Донбассе не состоялся из-за командировки российского главы ведомства Сергея Лаврова. Об этом сообщил министр МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.

По словам украинского дипломата, Лавров срочно улетел в Сирию. Так, во время инициирования разговора поздним вечером реакция со стороны российского МИД была довольно оживленная, но на следующее утро оказалось, что Лавров в командировке.

Кроме того, пока неизвестно, когда удастся провести разговор, но это точно должно произойти. "Я считаю, что когда убивают на востоке украинского солдата, то единственная сторона, с которой надо говорить – это РФ. И именно такое поручение дал мне вчера президент – переговорить с Лавровым", – сказал Кулеба.

Что касается вопросов, которые министры планируют обсудить, то Кулеба отметил необходимость объяснений Россией нарушения "режима тишины", ее приверженность режиму прекращения огня и обсуждение подготовки к встрече министров иностранных дел нормандского формата, которая должна состояться сразу после встречи советников.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации на востоке Украины. По словам Кулебы, необходимо обсудить ситуацию, сложившуюся на Донбассе, и пути выхода из нее.