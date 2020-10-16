Кулеба рассказал о новом формате взаимодействия Украины и Турции

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

По словам министра, новый формат инициировала Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициировала с Турцией формат "Квадрига": ежегодный диалог 2+2 министров иностранных дел и обороны. Об этом он сообщил в Twitter.

"Совместное заявление лидеров (Украины и Турции - ред.) создает фундамент для большего, чем стратегическое партнерство. В частности, Украина инициировала формат "Квадрига": ежегодный диалог 2+2 министров иностранных дел и обороны. Единственная страна региона, с которой мы будем иметь такой формат военно-политического взаимодействия", - написал Кулеба.

совместное заявление лидеров создает фундамент для большего, чем стратегическое партнерство. В частности, Украина инициировала формат "Квадрига": ежегодный диалог 2+2 министров иностранных дел и обороны. Единственная страна региона, с которой мы будем иметь такой формат военно-политического взаимодействия. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 16, 2020

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Напомним, сегодня, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский начал свой рабочий визит в Турецкую Республику.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция готова присоединиться к будущей платформе по деоккупации Крыма и быть ее активным членом.

Впоследствии стало известно, что во время рабочей поездки президента Владимира Зеленского в Анкару был подписан ряд двусторонних документов между Украиной и Турцией: Меморандум о намерениях между Министерством обороны Украины и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турции; Рамочное военное соглашение между Кабмином и правительством Турции; Протокол 12-го заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.