Кулеба рассказал, когда в Украине запустят Крымскую платформу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Официальный запуск состоится при участии лидеров государств и представителей международных организаций

Запуск Крымской платформы состоится в Киеве на саммите 2021 года, на котором соберутся лидеры других стран и представители международных организаций. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

По словам главы МИД, Крымская платформа объединит государства, международные организации и негосударственных игроков, которые должны будут направить свои усилия на деоккупацию Крыма.

"В Крымской платформе будет несколько уровней: межправительственный, межпарламентский и экспертный уровень. По всем этим направлениям будет развернута работа, которая будет приближать деоккупацию Крыма и его возвращение в Украину", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Также в рамках Крымской платформы будут пытаться ограничить возможности для "российского произвола в Крыму".

"Мы будем укреплять санкции, мы будем создавать такие условия в мировой политике, которые будут вытеснять Россию из Крыма", – добавил министр.

Напомним, недавно Дмитрий Кулеба назвал основные приоритеты Крымской платформы, среди которых – безопасность, эффективность санкций, защита прав человека, преодоление негативного влияния на экономику и ряд других.