Кулеба рассказал, каких результатов ожидает Украина после визита Зеленского в Британию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

В частности, планируется подписание договора о политическом сотрудничестве

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, каких результатов ожидает Украина в двустороннем сотрудничестве с Великобританией после визита президента Владимира Зеленского в Лондон. Об этом он сказал в интервью BBC Украина.

"Мы подпишем соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между нашими странами. Документ очень большой, комплексный, по сути это новая рамка наших взаимоотношений. Во-вторых, будем очень серьезно говорить о сотрудничестве в секторе безопасности", - отметил глава МИД.

Кулеба добавил, что новое соглашение основано на положениях Соглашения об ассоциации с ЕС, а также отметил, что будут созданы новые возможности для торговли.

"Раньше у нас были отношения с Британией, как одной из ключевых стран ЕС. Выйдя из ЕС, Британия получит больший простор для маневра, она может быть жестче в некоторых вопросах. Нам это выгодно. Планируем развивать сотрудничество и в секторе безопасности и обороны", - подчеркнул министр.

Отметим, Владимир Зеленский вместе с первой леди 7-8 октября посетят с официальным визитом Великобританию. На эти два дня запланированы переговоры президента с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, а также другие встречи с высокопоставленными лицами.

Напомним, ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал крупный контракт на поставки летального оружия в Украину из Соединенного Королевства.