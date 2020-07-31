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Кулеба призвал ЕС расширить санкции против России за нарушения в Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Глава МИД подчеркнул, что РФ пренебрегает своими обязательствами как государства-оккупанта согласно международному праву

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с руководителями дипломатических миссий ЕС и его государств-членов 31 августа отметил необходимость расширения санкций против РФ из-за нарушений в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. 

Так, во время встречи украинский министр поблагодарил ЕС за "крымский" пакет санкций и отметил введение дополнительных ограничений. По словам Кулебы, Россия не выполняет обязательства государства-оккупанта на полуострове и пренебрегает международным правом. В частности, речь идет о незаконном запуске железнодорожного сообщения между РФ и временно оккупированным Крымом, а также о незаконном проведении российских волеизъявлений на полуострове.

Кроме этого, стороны ЕС и Украины обсудили сложную правозащитную ситуацию в оккупированном Россией Крыму и противоправные преследования там украинских граждан.

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"Российская Федерация продолжает оккупацию и пренебрегает своими обязательствами как государство-оккупант в соответствии с международным правом", - заявили в министерстве. 

В связи с этим Кулеба подчеркнул, что санкции Евросоюза за нарушения прав человека должны применяться и к преступным действиям РФ в аннексированном Крыму.

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Напомним, недавно Украина передала Российской Федерации ноту протеста из-за проведения военно-морского парада в Севастополе 26 июля. Отмечается, что такие действия государства-оккупанта являются сознательным шагом со стороны РФ к эскалации напряженности отношений между странами.

Впоследствии Россия вернула Украине ноту без рассмотрения и заявила, что имеет право самостоятельно решать, где ей проводить празднование.  

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