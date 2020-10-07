Кулеба пригласил Великобританию присоединиться к платформе по деоккупации Крыма

Министры иностранных дел Британии Доминик Рааб и Украины Дмитрий Кулеба Министерство иностранных дел Украины

Министры поддержали продолжение политико-дипломатического давления на РФ с целью прекращения агрессии против Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи со своим британским коллегой Домиником Раабом предложил Британии присоединиться к будущей платформе по деоккупации Крымского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба проинформировал Доминика Рааба о создании Крымской платформы — новой международной площадки, которая консолидирует международные усилия по деоккупации Крыма — и пригласил Великобританию к участию в ней", - говорится в сообщении.

Министры двух внешнеполитических ведомств поддержали продолжение политико-дипломатического давления на Российскую Федерацию с целью принуждения ее к уважению международных норм и прекращения агрессии против Украины.

Также Дмитрий Кулеба поблагодарил британскую сторону за неизменную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил шаги Лондона в поддержку украинской обороноспособности.

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Ранее сообщалось, что Украина пригласит Российскую Федерацию принять участие в международной платформе по деоккупации Крыма, но надежд на это мало.

"Мы пригласим Россию принять участие в этой платформе. Конечно, мы понимаем, видя их страусиную позицию все шесть лет, как они выкручивают ситуацию, абсолютно цинично ведут себя в отношении Украины и международного права, поэтому надежд, что Россия примет участие в этой платформе, немного", – отметила Джапарова.