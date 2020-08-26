Кулеба пригласил в Украину новоназначенного главу МИД Польши

Дипломаты подчеркнули важность развития отношений между странами

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новоназначенным главой польского МИДа Збигневым Рау. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что украинский дипломат поздравил Рау с назначением на должность и заверил в готовности в дальнейшем развивать отношения между странами. Руководители ведомств подтвердили важность деятельности Люблинского треугольника и его дальнейшего укрепления.

Кроме того, глава МИД Украины пригласил польского коллегу осуществить визит в Украину в рамках установления дальнейших контактов и сотрудничества.

По словам Збигнева Рау, он убежден в будущем плодотворном сотрудничестве для успешного развития украинско-польских отношений. Он подчеркнул, что разговор с украинским коллегой стал одним из первых его телефонных разговоров, что указывает на важность отношений между двумя государствами.

Напомним, недавно министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович ушел в отставку. Дипломат возглавлял польское ведомство с января 2018 года, когда заменил на этом посту Витольда Ващиковского.