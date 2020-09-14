Кулеба пригласил Сийярто посетить Закарпатье

Дипломаты планируют обсудить общие проблемы стран, связанные с коронавирусом

Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что украинский дипломат пригласил венгерского министра посетить Закарпатье 23 сентября. Целью встречи в МИД называют обсуждение дальнейших шагов по реализации достигнутых договоренностей в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, планируется участие дипломатов в совместных мероприятиях.

По словам Кулебы, министры хотят обсудить решение проблем стран, вызванных пандемией коронавируса. "Введенные в Украине и Венгрии ограничения для въезда иностранцев в связи с распространением коронавируса накладывают определенные ограничения на всех граждан, независимо от статуса. На этом фоне наша встреча является четким сигналом — обе страны настроены на поиск взаимоприемлемых решений без проволочек", – отметил глава МИД Украины.

Напомним, с 1 сентября Венгрия закрыла границы для иностранцев в связи со второй волной пандемии COVID-19. Соответствующее решение было принято из-за большого количества новых заражений коронавирусом, которые завезены из-за границы.

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Впоследствии в Европейской комиссии раскритиковали Венгрию за выборочное введение запрета на въезд в страну, в частности за разрешение жителям ряда стран пересекать границы Венгрии, несмотря на тотальный запрет на въезд иностранцев.