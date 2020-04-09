Кулеба предлагает ЕС идею особого статуса Украины, Молдовы и Грузии в Восточном партнерстве

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба из открытых источников

Также Кулеба поблагодарил за помощь, оказанную участникам "Восточного партнерства"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Европейскому Союзу идею о том, что Украина, Молдова и Грузия могут играть особую роль в "Восточном партнерстве". Об этом говорится в его заявлении в ответ на заявление министров иностранных дел "Вышеградской группы" относительно будущего "Восточного партнерства".

"Украина вместе с Грузией и Молдовой готова способствовать началу новой амбициозной главы "Восточного партнерства". Мы выступаем за углубление процесса политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС путем полной реализации потенциала углубленных и всеобъемлющую зоны свободной торговли (УВЗСТ), в частности в формате "ЕС + ассоциированные партнеры", доступ к Общему рынку ЕС и усиленную секторальную интеграцию", - заявил Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина разделяет подход, согласно которому "Восточное партнерство" должно базироваться на общих ценностях и удовлетворять ожидания всех его участников.

Кроме этого, Дмитрий Кулеба также поблагодарил за внедрение "V4EastSolidarity program" - программе помощи странам-участницам "Восточного партнерства" в борьбе с последствиями пандемии коронавирусной болезни, и за последовательную поддержку странами "Вышеградской четверки" суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы разделяем необходимость направления усилий "Восточного партнерства" для оказания комплексной помощи партнерам в развитии устойчивого общества, в частности путем поддержки государств-участников в противодействии киберугрозам и дезинформации", - добавил он.

Напомним, министры финансов стран Европейского Союза не смогли договориться о плане спасения экономики европейских стран во времена коронавируса.