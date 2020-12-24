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Кулеба: Поддержка США усилится в 2021 году, Украина будет работать над этим

Дмитрий Кулеба Фейсбук МИД Украины

Украинский министр убежден, что в следующем году отношения с США будут идти по восходящей

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что поддержка Украины Соединенными Штатами Америки значительно усилится в 2021 году. Об этом министр сообщил в эфире телеканала "Украина 24"

"Я убежден, что в следующем году общая поддержка США Украины не просто сохранится, но и усилится. Мы будем над этим работать", – заявил Дмитрий Кулеба. 

Кроме этого, министр выразил уверенность в том, что в следующем году отношения между Украиной и США будут идти по восходящей.

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По словам Кулебы, государству также нужен специальный представитель США по вопросам Украины.

"Я бы хотел, чтобы Украина была среди приоритетов в Государственном департаменте США. Если для этого нужен спецпредставитель, то будем за него бороться. Если Украина будет среди приоритетов и без представителя, то и так нормально", – пояснил он. 

Напомним, недавно Конгресс США принял проект оборонного бюджета, в котором предусмотрено 250 миллионов долларов военной помощи Украине. Позже соответствующий законопроект одобрил сенат США. 

В ответ Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение Сената и Палаты представителей и выразило свою двухпартийную и двухпалатную поддержку США.

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