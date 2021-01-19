Кулеба поблагодарил главу ОБСЕ за помощь Украине в получении вакцины от COVID-19

Дмитрий Кулеба и Анн Линде Twitter Дмитрия Кулебы

В МИД убеждены в сотрудничестве Украины и ЕС в борьбе с пандемией

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил главу ОБСЕ Анн Линде за содействие в получении Украиной вакцины от коронавируса, которая есть в распоряжении ЕС. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Так, 19 января председатель ОБСЕ Анн Линде прибыла в Киев с официальным визитом. В ходе этого шведский министр иностранных дел обсудила с украинским коллегой Дмитрием Кулебой координацию усилий по противодействию распространению пандемии коронавируса и вакцинации населения.

"Министр выразил особую благодарность Анн Линде за ее подпись и активное участие в подготовке письма группы министров иностранных дел стран ЕС в адрес Евросоюза с просьбой оказать поддержку восточным партнерам ЕС, в частности Украине в получении вакцины, которая есть в распоряжении ЕС", — заявили в МИД.

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Дмитрий Кулеба уверен, что Украина и Евросоюз в дальнейшем будут сотрудничать в борьбе с пандемией.

Напомним, 19 января председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде прибыла с официальным визитом в Украину. Ожидается, что 20 января политик посетит зону ООС на Донбассе.