Кулеба о пересмотре "Минска": Украина предана Минским соглашениям

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Украинская сторона работает над выполнением Минских соглашений

Украина предана Минским соглашениям и "нормандскому" формату как площадкам для урегулирования ситуации на востоке страны, однако Украина имеет разные сценарии развития ситуации.Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Главкому".

"Заседание ТКГ, которое состоялось 22 июля, и достигнутый там результат о режиме прекращения огня является как раз результатом того, что мы работаем над выполнением "Минска", а не над его разрушением, в отличие от российской стороны", - отметил глава МИД, комментируя заявление вице-премьер-министра по реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова относительно пересмотра "Минска", который, по его мнению, устарел.

Также Кулеба пояснил, что Резников проводит "мозговой штурм" относительно процесса урегулирования ситуации на Донбассе, в частности, в каком направлении двигаться дальше, если нынешний сценарий не сработает.

"Подобные заявления об устарелости "Минская" надо рассматривать именно в таком контексте. У нас есть понимание того, каким будет сценарий, у Алексея (Резникова, - ред.) есть видение сценариев и в принципе мы имеем целостную картинку перед глазами", - сказал министр.

Напомним, 28 июля в Офисе президента сообщили о том, что Леонид Кучма выразил желание выйти из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

В результате руководство делегацией временно взял на себя первый заместитель Алексей Резников.

После чего президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на должность нового главы рассматривают несколько кандидатов, в частности Леонида Кравчука и Алексея Резникова.

В четверг, 30 июля, президент Владимир Зеленский официально назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.