Кулеба назвал условия проведения выборов в ОРДЛО

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

По словам министра, перед проведением голосования необходимо восстановить контроль над ОРДЛО

Выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут произойти после восстановления контроля Украины над ними. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

По словам министра, существует несколько условий для проведения голосования в ОРДЛО. "Выборы на оккупированных территориях могут состояться после восстановления контроля Украины над неподконтрольной территорией, эти выборы должны состояться по украинскому законодательству, третье – эти выборы должны пройти по стандартам ОБСЕ и наконец – под наблюдением миссии ОБСЕ", – сказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что Украина представила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Одним из пунктов плана является демилитаризация отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года.

Напомним, недавно глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет план Б по урегулированию ситуации на Донбассе. По словам Кравчука, такой план есть и у ТКГ, однако он не имеет полномочий говорить об этом.