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Кулеба назвал пять приоритетов Крымской платформы

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Среди приоритетов: безопасность, эффективности санкций, защита прав человека, преодоление негативного влияния на экономику

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали о приоритетах в работе Крымской платформы. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба на заседании министров иностранных дел ОБСЕ.

"Во-первых, безопасность, включая свободу мореплавания. Во-вторых, обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора. В-третьих, защита прав человека и международного гуманитарного права. В-четвертых, защита образовательных, культурных, религиозных прав. В-пятых, преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что Украина хочет видеть на учредительном собрании лидеров стран-участниц сегодняшнего совещания.

В свою очередь, участники заседания заявили о поддержке деятельности Крымской платформы и выразили неизменность признания территориальной целостности Украины.

Новости по теме: Саммит Крымской платформы состоится в Киеве в мае 2021 года, – Кулеба

Напомним, ранее украинская сторона уже пригласила к участию в Крымской платформе Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Эстонию, Кипр, Черногорию и Турцию, а те, в свою очередь, согласились.

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