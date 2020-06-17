Кулеба назвал четыре "красные линии" относительно Донбасса

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

По словам министра, Украина настроена на дипломатические "наступательные действия"

Украина не будет вести прямые переговоры с представителями "ЛДНР" и будет требовать установления контроля над границей. Об этом в интервью Радио НВ заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я могу вам озвучить "красные линии", которые мы не пересечем. Первое – это прямой диалог (с "ЛДНР" – ред.), второе – мы будем требовать установления Украиной контроля над границей и никогда не откажемся от этой идеи. Третье – никакие выборы не состоятся на оккупированных территориях Донбасса в присутствии оккупационных российских войск или незаконных вооруженных формирований, четвертое – мы стремимся к реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но не по российскому сценарию, когда они будут иметь какое-то "право вето" на общенациональные решения в составе Украины", - рассказал Кулеба.

По словам министра, Украина настроена на дипломатические "наступательные действия" и не будет ждать пока кто-то навяжет ей повестку по деоккупации Донбасса.

Отвечая на вопрос, готова ли украинская сторона к компромиссам относительно Донбасса, Кулеба ответил, что если он обнародует возможные компромиссы сейчас, то это ослабит переговорную позицию Украины. Также он отметил, что компромиссы могут рождаться в ходе переговоров.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова идти на компромиссы для возвращения территорий Донбасса и Крыма, в частности в вопросе особого статуса этих территорий в пределах страны.