Кучка маргиналов решила лишить права голоса миллионы избирателей, – Скаршевский об общественном совете при Минюсте

Телеканал ZIK

В Украине нужно изменить подход к формированию общественных советов, подчеркнул эксперт

Кучка маргиналов, собравшихся в общественном совете при Министерстве юстиции, решила лишить права голоса по меньшей мере 2 миллиона граждан, проголосовавших за "Оппозиционную платформу – За жизнь" на прошлых выборах в Верховную Раду.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

Гость студии, комментируя обращение общественного совета при Министерстве юстиции Украины, которая требует запретить партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" и партию Анатолия Шария, подчеркнул, что в Украине нужно изменить подход к формированию общественных советов, чтобы туда входили профессионалы, а не маргиналы с непонятным прошлым.

"Кучка маргиналов, собравшихся в общественном совете Министерства юстици, которые не имеют вообще никакого отношения к юстиции как таковой, решили лишить права голоса минимум 2 миллионов граждан, которые проголосовали за "Оппозиционную платформу - За жизнь" на прошлых парламентских выборах. А если посмотреть сейчас текущие рейтинги, то уже потенциально и 4 миллионов граждан, которые потенциально могут отдать за эту партию свои голоса", – подчеркнул Виктор Скаршевский.

Напомним, народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал предложение общественного совета при Министерстве юстиции Украины по запрету деятельности в стране этой политсилы. Политик отметил, что кощунственно звучит в европейской стране с новым президентом обсуждение запрета партии, которая идет второй.

Как сообщали, после инцидента "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отправить в отставку министра юстиции и полностью "перезагрузить" общественный совет при министерстве.