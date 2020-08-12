Кучеренко: Люди из шоу-биза собираются капитализировать свою популярность в государственные должности, не задумываясь о последствиях

Телеканал ZIK

Это одна из огромных проблем нашей страны

В Украине люди из шоу-бизнеса пытаются капитализировать свою популярность и узнаваемость в какие-то государственные должности. Причем, они не задумываются об ответственности за последствия.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщины") Алексей Кучеренко.

"Я точно знаю, что каждый должен заниматься своим делом. И когда опрашивали киевлян, была дельная мысль, что перед тем, как куда-то идти, надо показать не просто образование, а еще и талант. Потому что, поверьте моему опыту, работа министра - это одна работа, работа депутата – далеко другая. Они очень разные. А работа городского головы, я убежден, это третья, совсем другая работа. Это разные виды деятельности. И именно поэтому меня удивляет, честно говоря, когда у нас люди просто собираются капитализировать свою популярность и свою узнаваемость в какие-то должности", – сказал Алексей Кучеренко.

Вместе с тем он добавил, что часто такие люди даже не задумываются об ответственности за последствия от работы в политике.

"Это, кстати, одна из огромных проблем нашей страны. Думаю, уже все поняли это", – подчеркнул Кучеренко и добавил, что мэром города, в частности Киева, должен быть хозяйственник, генеральный менеджер мегаполиса, и самым важным является то, с чем человек идет на выборы.

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Напомним, Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года.

Как сообщалось, политическая партия "Голос" решила выдвинуть на пост мэра Киева телеведущего Сергея Притулу. Официальное представление кандидата состоялось 11 августа на съезде политсилы.